5 مباريات مصيرية لمانشستر يونايتد خلال شهر مارس

ينتظر فريق مانشستر يونايتد بعض المباريات المصيرية خلال شهر مارس الجاري، وذلك حيث سيخوض بعض اللقاءات في البريميرليج، وأيضا منافسات هامة في بطولة الدوري الاوروبي، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي.





وكان قد تعادل مانشستر يونايتد بالأمس مع فريق إيفرتون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك في البريميرليج.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مباريات مانشستر يونايتد في شهر مارس.





- ديربي كاونتي vs مانشستر يونايتد.. يوم 5 مارس في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً في كأس الاتحاد الإنجليزي.





- مانشستر يونايتد vs مانشستر سيتي.. يوم 8 مارس في الساعة السادسة والنصف مساءً في الدوري الإنجليزي.





- لاسك لينز vs مانشستر يونايتد.. يوم 12 مارس في الساعة الثامنة مساءً في كأس الاتحاد الأوروبي.





- توتنهام هوتسبير vs مانشستر يونايتد.. يوم 15 مارس في الساعة السادسة والنصف مساءً في الدوري الإنجليزي.





- مانشستر يونايتد vs لاسك لينز.. يوم 19 مارس في الساعة العاشرة مساءً في كأس الاتحاد الأوروبي.