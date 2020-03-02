Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 مباريات مصيرية لمانشستر يونايتد خلال شهر مارس

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:28 م
Advertisements
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
Advertisements
ينتظر فريق مانشستر يونايتد بعض المباريات المصيرية خلال شهر مارس الجاري، وذلك حيث سيخوض بعض اللقاءات في البريميرليج، وأيضا منافسات هامة في بطولة الدوري الاوروبي، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان قد تعادل مانشستر يونايتد بالأمس مع فريق إيفرتون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك في البريميرليج.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مباريات مانشستر يونايتد في شهر مارس.

- ديربي كاونتي vs مانشستر يونايتد.. يوم 5 مارس في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً في كأس الاتحاد الإنجليزي.

- مانشستر يونايتد vs مانشستر سيتي.. يوم 8 مارس في الساعة السادسة والنصف مساءً في الدوري الإنجليزي.

- لاسك لينز vs مانشستر يونايتد.. يوم 12 مارس في الساعة الثامنة مساءً في كأس الاتحاد الأوروبي.

- توتنهام هوتسبير vs مانشستر يونايتد.. يوم 15 مارس في الساعة السادسة والنصف مساءً في الدوري الإنجليزي.

- مانشستر يونايتد vs لاسك لينز.. يوم 19 مارس في الساعة العاشرة مساءً في كأس الاتحاد الأوروبي.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. رونالدو يرغب بالعودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

منذ أقل من ساعتين

مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح غريب من نجم برشلونة بعد الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

منذ ساعة

مصر تفقد إثيوبيا المناورة في أزمة سد النهضة بهذا الإجراء

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

03:03 م

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

02:33 م

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

11:46 ص

مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status