المملكة المتحدة تعلن ارتفاع المصابين بفيروس كورونا إلى 40 حالة

أعلنت بريطانيا، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 40 حالة، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت سلطات الصحة البريطانية، قد أفادت يوم الأحد الماضي، بأن هناك 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.





وقال كبير المسؤولين الطبيين كريس ويتي، في بيان على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "ثلاثة من هؤلاء الذين ثبتت صحتهم كانوا على صلة وثيقة بحالة معروفة"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".



