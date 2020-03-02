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مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.06% بختام جلسة الإثنين

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:14 م
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر سوق الأسهم  بنسبة 0.06% رابحاً 4.09 نقطة ليغلق عند مستوى 7349.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.04% خاسراً 148.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7142.75 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية علي عدد، 198.3 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال، وارتفعت 96 شركة، فيما تراجعت 91 شركة.

 
وارتفعت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.76%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.76%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.69%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.47%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.19%، ثم قطاع  الأدوية بنسبة 0.18%، فيا تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.49%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.11%.

 
وجاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بسوق الاسهم السعودية  بنمو نسبته 10%، ثم سهم "الكثيرى" بنسبة 9.99%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 6.30%،  فيما جاء سهم "ميدغلف للتأمين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.91%، ثم سيسكو بنسبة 6.67%، ثم عسير بنسبة 6.25%. 
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