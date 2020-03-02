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أخبار البورصة المصرية .. سهم "سباً " يتصدر القائمة الحمراء

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:07 م
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الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية .. الأسهم الأكثر انخفاضاً بالبورصة اليوم
 
تصدر سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية الأكثر انخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 10% وبسعر 4 جنيهات ، تلاه سهم روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 9.8% وبسعر 5.2 جنيه وجاء في المركز الثالث سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 9.6% وبسعر 23.5 جنيه ، ثم سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة تراجع 8.7% وبسعر 9.6 جنيه ، وأخيراً سهم العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 8.3% وبسعر 0.110 دولار أمريكي .

الأسهم الأكثر ارتفاعاً  بالبورصة المصرية اليوم 

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم فقد إحتل سهم القابضة المصرية الكويتية المركز الأول ببنسبة 7% وبسعر 1.16 دولار أمريكي ، تلاه في المركز الثاني شركة القاهرة للدواجن بنسبة 5% وبسعر 3.5 جنيه  ثم سهم التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس بنسبة 5% وبسعر 3.1جنيه ، تلاه سهم العربية للاسمنت بنسبة 4.8% وبسعر 3.2 جنيه ، وأحتلت شركة مستشفي كليوباترا المركز الخامس بنسبة 4.5% وبسعر 5 جنيهات.

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