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أحمد ياسر نجم Arabs Got Talent يطرح كليب "حبة ورق" (فيديو)

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:08 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح أحمد ياسر نجم "Arabs Got Talent "، كليب أغنية الجديدة له عبر موقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام" والتي تحمل اسم "حبة ورق"، وهى من كلمات الشافعي إبراهيم، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع وفواصل موسيقية وتوزيع وتريات وهندسة صوت جو حنا.

 

وتقول كلمات الأغنية: "لامم سنين عمري اللي فاتوا في جيب صغير جوة شنطة أصلها سنين متساويش ابتدائي إعدادي ثانوي جامعة جيش وكله في الآخر مفيش، كله في الآخر مفيش، بس فيه شوية سنين محسوبين لمة حلوة في ماتش كورة إنا فيها خدنا صورة حبة شقاوة في سن طيش".

 

من ناحية أخرى لفت المتسابق المصري أحمد ياسر، الأنظار إليه في الحلقة الأولى من برنامج "Arabs Got Talent"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، إذ لفت الأنظار إليه بعد أداء أغنية "حلم" لكوكب الشرق "أم كلثوم"، ليس فقط بسبب براعته في الغناء، بل بسبب إصراره على النجاح.

 

وكان "ياسر" تقدم للبرنامج في الموسمين الثالث والرابع وتم رفضه، ونصحه أعضاء لجنة لتحكيم بعدم القدوم مرة أخرى لأنه لا يجيد الغناء ولا يمتلك الموهبة، إلا أنه أصر على تعلم الغناء، والتقديم للمرة الثالثة في الموسم السادس من البرنامج.


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