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بعد التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية.. 5 مباريات نارية تنتظر مانشستر سيتي في مارس

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:06 م
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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نجح فريق مانشستر سيتي في التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بالأمس على حساب فريق استون فيلا بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في نهائي البطولة.

وينتظر بيب جوارديولا وفريقه العديد من المباريات الصعبة خلال شهر مارس الجاري في جميع البطولات التي يشارك خلالها الفريق هذا الموسم.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات فريق مانشستر سيتي في شهر مارس.

- شيفيلد وينزداي vs مانشستر سيتي.. يوم 4 مارس في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً في كأس الاتحاد الإنجليزي.

- مانشستر يونايتد vs مانشستر سيتي.. يوم 8 مارس في الساعة السادسة والنصف مساءً في الدوري الإنجليزي.

- مانشستر سيتي vs بيرنلي.. يوم 14 مارس في الساعة الخامسة مساءً في الدوري الإنجليزي.

- مانشستر سيتي vs ريال مدريد.. يوم 17 مارس في الساعة العاشرة مساءً في دوري أبطال أوروبا.

- تشيلسي vs مانشستر سيتي.. يوم 21 مارس في الساعة الثانية والنصف عصراً في الدوري الإنجليزي.
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