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اختتام الدورة الـ23 للمقبلين على الزواج بالكاتدرائية

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:07 م
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الدورة
الدورة
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اختتمت بمعهد الرعاية والتربية بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الثالثة والعشرين لتأهيل المقبلين على الزواج، بحضور نيافة الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب ووكيل المعهد.

وشارك في الدورة، التي استمرت على مدار 5 أسابيع 95 شابا، وعقب المحاضرة الختامية وزع نيافة الأنبا موسى شهادات إتمام الدورة على المشاركين.

ومن المقرر أن ينظم المعهد الدورة الرابعة والعشرين في الفترة من 8 مارس الجاري وحتى 5 أبريل المقبل. 

كما يتيح المعهد فرصة الاشتراك في الدورة التدريبية لأبناء الكنيسة بالمهجر Online من خلال الـ Website الخاص بالمعهد.
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الكلمات المفتاحية

مقبلين على الزواج دورات الكنيست الكاتدرائية الأسقف العام

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