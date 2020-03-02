بالأرقام .. تعرف علي أسعار أسهم البورصة المصرية الأكثر إرتفاعاً اليوم





أخبار البورصة المصرية





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات مضغوطة بمبيعات الأجانب والعرب وحصلت الشركة القابضة المصرية الكويتية علي المركز الأول بقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم بنسبة 7% وبسعر 1.16 دولار أمريكي ، تلاه في المركز الثاني شركة القاهرة للدواجن بنسبة 5% وبسعر 3.5 جنيه ثم سهم التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس بنسبة 5% وبسعر 3.1جنيه ، تلاه سهم العربية للاسمنت بنسبة 4.8% وبسعر 3.2 جنيه ، وأحتلت شركة مستشفي كليوباترا المركز الخامس بنسبة 4.5% وبسعر 5 جنيهات.





مؤشرات البورصة المصرية





وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12289 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1240 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 603 نقطة.







