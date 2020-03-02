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فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:48 م
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فينسيوس ورونالدو
فينسيوس ورونالدو
مصطفى صابر
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صرح لاعب ​ريال مدريد​ ​فينيسيوس جونيور​، أن النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ حضر بين شوطي مباراة الكلاسيكو أمام ​برشلونة​ إلى غرف ملابس الفريق وقدم لهم الدّعم والمعنويات مما دفعنا للفوز.


وظهر رونالدو في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو خلال مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة التي حقق فيها الملكي الفوز بنتيجة 2/0.

فينيسيوس الذي سجل هدف ريال مدريد الأول في اللقاء قال نقلا عن صحيفة ماركا: " جاء كريستيانو رونالدو إلى غرفة خلع الملابس خلال فترة الاستراحة بين الشوطين لدعم الفريق ومنحنا الدعم المعنوي كذلك، لهذا احتفلت على طريقته".

يذكر أن حقق ريال مدريد الفوز على نظيره برشلونة في مباراة الكلاسيكو والتي انتهت بهدفين مقابل لا شئ سجلهما فينسيوس ودياز ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة وحيدة عن البلوجرانا.


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