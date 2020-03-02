رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة ولم تتأثر بـ"كورونا"

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، أن حركة الملاحة بالقناة تسير بصورة منتظمة وفق المعدلات الطبيعية ولم تتأثر حتى الآن، بتداعيات فيروس كورونا.



وأهابت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، بكافة وسائل الإعلام استقاء المعلومات كافة، ذات الصلة بالهيئة من خلال التصريحات التي يدلي بها الفريق رئيس الهيئة أو عبر البيانات الرسمية التي يصدرها المتحدث الرسمي، وذلك في إطار حرص الهيئة على تدفق المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.



يذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، كان قد أصدر قرارًا بتكليف الأستاذ جورج صفوت بمهام المتحدث الرسمي، والذي بدوره يتولى الرد على استفسارات جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بخصوص أية معلومات أو بيانات أو أحداث تتعلق بالهيئة والوحدات التابعة لها.

