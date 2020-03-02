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"أرامكو" تعلن ارتفاع سعر السهم في نهاية الجلسة.. الإثنين

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:51 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تراجع مؤشر السوق السعودي مع نهاية جلسة اليوم الإثنين مكاسبه، التي وصلت إلى أكثر من 200 نقطة، مغلقا على ارتفاع طفيف بنحو 4 نقاط عند 7349 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5,1 مليار ريال.

وارتفع سهم “أرامكو السعودية” اليوم الإثنين بنحو 0.46 % عند 32.80 ريال للسهم.

وارتفع سهم “أسمنت العربية” بنسبة 1% عند 32.20 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت أرباح الربع الرابع 2019، وتوزيعات نقدية على المساهمين.

شركة النفط "أرامكو"
هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.

وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.

فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.

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الكلمات المفتاحية

مؤشر السوق السعودي اقتصاد أرامكو

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