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ارتفاع صادرات العراق من النفط إلى 3.4 مليون برميل في فبراير

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:55 م
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بوابة الفجر
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قالت وزارة النفط العراقية إن صادرات البلاد من الخام زادت قليلا إلى نحو 3.4 مليون برميل يوميا في فبراير، وجاء هذا الارتفاع بعد أن سجلت الصادرات حوالي 3.3 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

هذا وبلغت الصادرات من مرافئ الجنوب في البصرة حوالي 3.3 مليون برميل يوميا في فبراير شباط ارتفاعا من 3.26 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، حسبما ذكرت الوزارة.
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