شاهد.. وصلة رقص لـ"روبي" مع تامر حسني في زفاف ابنة مدحت شلبي (فيديو)

شارك عدد كبير من نجوم الفن في حفل زفاف ابنة المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي وزوجته السابقة الفنانة شيرين وجدي، الذي أقيم منذ يومين في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وحضر حفل الزفاف عدد من كبار الشخصيات العامة.

ولفتت الفنانة "روبي" الأنظار أثناء رقصها على أنغام الفنان تامر حسني، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا لها وهي ترقص على إحدى أغنيات تامر، حيث ظهرت بفستان وردي لامع وشعر منسدل ومكياج بسيط.

وتصدر هذا المقطع لـ روبي تريند "تويتر" وهي ترقص على أنغام أغنية "كل اللي فات"، ورد وتفاعل تامر حسني معها بدوره قائلًا: "ايوا يا روبي"، وتفاعل جميع الحاضرين معها.

يذكر أن آخر أعمال روبي، كان فيلم "حملة فرعون" الذي عُرض في عيد الأضحى الماضي، مع النجوم عمرو سعد ومحمود عبد الغني، وحمدي المرغني، ومحمد لطفي ورامز أمير وسوزان نجم الدين، والممثل العالمي مايك تايسون، وسيناريو وحوار كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وانضمت روبي لقائمة ضيوف شرف "كيرة والجن" مع أحمد عز وكريم عبد العزيز، الفيلم عن رواية للكاتب أحمد مراد وإخراج مروان حامد.