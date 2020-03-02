Advertisements
Advertisements
Advertisements

إسرائيل تستهدف سيارة مدنية بصاروخ في الجولان

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:42 م
Advertisements
صاروخ
صاروخ
وكالات
Advertisements

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخ من فوق الجولان السوري المحتل سيارة مدنية في عين التينة بريف القنيطرة اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم الاثنين.

 

ورصد جيش الاحتلال، محاولة لتنفيذ عملية قنص في منطقة شمال هضبة الجولان، مضيفا أن قوة من الجيش أغارت على سيارة متورطة في محاولة تنفيذ العملية.

 

ولم تذكر الوكالة السورية، أي تفاصيل حول وقوع ضحايا أو إصابات جراء الحادث.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الجولان اسرائيل استهداف سيارة مدنية

أخبار تهمك

تصريح غريب من نجم برشلونة بعد الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

مصر تفقد إثيوبيا المناورة في أزمة سد النهضة بهذا الإجراء

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. رونالدو يرغب بالعودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

منذ ساعة

مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

قصف إسرائيلي يستهدف مطلقي البالونات الحارقة شرق قطاع غزة

جيش الاحتلال يعترض طائرة مجهولة بدون طيار بصاروخ في الجولان المحتل

عاجل.. خروج 1500 مسلح اليوم ضمن اتفاق القنيطرة

هجوم إسرائيلي بصاروخ على محافظة القنيطرة المحتلة

الجيش الإسرائيلي يكشف أسباب الهجوم على المواقع العسكرية السورية

سقوط قذيفة على منطقة سعسع في القنيطرة السورية ومقتل شخصين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

03:03 م

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

02:33 م

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

11:46 ص

مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status