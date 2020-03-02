إسرائيل تستهدف سيارة مدنية بصاروخ في الجولان

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخ من فوق الجولان السوري المحتل سيارة مدنية في عين التينة بريف القنيطرة اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم الاثنين.

ورصد جيش الاحتلال، محاولة لتنفيذ عملية قنص في منطقة شمال هضبة الجولان، مضيفا أن قوة من الجيش أغارت على سيارة متورطة في محاولة تنفيذ العملية.

ولم تذكر الوكالة السورية، أي تفاصيل حول وقوع ضحايا أو إصابات جراء الحادث.