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رحيل كريستيانو رونالدو يتسبب في معاناة ميسي

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:32 م
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ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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صام ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة عن التهديف في مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد منذ رحيل غريمه كريستيانو رونالدو عن صفوف النادي الملكي، في صيف 2018.

 

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الإثنين، أن ميسي فشل في تسجيل أي هدف بالكلاسيكو خلال آخر 5 مباريات بين الفريقين سواء في بطولة الدوري أو الكأس.

 

ولم يصنع النجم الأرجنتيني أي هدف لزملائه خلال هذه المواجهات ليعاني من انخفاض حاد على مستوى النجاعة التهديفية، قياساً بفترات تألقه السابقة أثناء تواجد خصمه البرتغالي رونالدو بالليجا.

 

يذكر أن ميسي أضاع أكثر من فرصة للتسجيل خلال الشوط الأول من المباراة، ليعود الريال في الشوط الثاني بقوة ويسجل هدفين عن طريق فينسيوس جونيور وماريانو دياز.

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ميسي كريستيانو رونالدو ريال مدريد رونالدو برشلونة الكلاسيكو

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