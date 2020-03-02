Advertisements
Advertisements
Advertisements

جامعة الفيوم تكرم مدير الشئون الهندسية لبلوغه سن المعاش

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:33 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
ريهام على
Advertisements
شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الاثنين، حفل تكريم المهندس طنطاوي عبد الواحد، القائم بأعمال مدير عام الشئون الهندسية، بمناسبة بلوغه سن المعاش.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عرفة صبري، عميد كلية العلوم، والدكتور أحمد فتحي، عميد كلية التربية النوعية، والأستاذ أيمن حلبة، أمين عام الجامعة، والدكتور إسلام الهلالي، رئيس قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة.

كما حضر اللقاء الدكتورة سناء هارون، مدير مركز تواصل لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة ومديري العموم والإداريين.

وأشاد الدكتور أحمد جابر شديد، بمجهودات المهندس طنطاوي عبد الواحد، خلال فترة عمله بجامعة الفيوم، والتي عكست إخلاصه في الانتهاء من الأعمال الموكلة إليه بإتقان وتفان.

وأكد حرص جامعة الفيوم على تنظيم هذه الاحتفالات كتعبير عن رد الجميل لجميع العاملين الذين حرصوا على خدمة ورفعة شأن الجامعة، مشيرا للجهد الكبير للإدارة العامة للشئون الهندسية، فيما تقوم به من إنشاءات جامعية مختلفة خلال هذه الفترة.

ووجه الدكتور محمد عيسى، تحية إعزاز وتقدير للمهندس طنطاوي عبد الواحد، مشيدًا بتميزه على المستوى المهني والإنساني والأخلاقي متمنيا له دوام الصحة والعافية.

وخلال الحفل، تم إهداء المهندس طنطاوي عبد الواحد، درع الإدارة العامة للشئون الهندسية، وشهادة تقدير باسم كلية العلوم امتنانا وتقديرا له.
جامعة الفيوم تكرم مدير الشئون الهندسية لبلوغه سن المعاش
جامعة الفيوم تكرم مدير الشئون الهندسية لبلوغه سن المعاش
جامعة الفيوم تكرم مدير الشئون الهندسية لبلوغه سن المعاش
جامعة الفيوم تكرم مدير الشئون الهندسية لبلوغه سن المعاش
جامعة الفيوم تكرم مدير الشئون الهندسية لبلوغه سن المعاش
جامعة الفيوم تكرم مدير الشئون الهندسية لبلوغه سن المعاش
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جامعة الفيوم تكريم الإدارة الهندسية

أخبار تهمك

برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح غريب من نجم برشلونة بعد الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. رونالدو يرغب بالعودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مصر تفقد إثيوبيا المناورة في أزمة سد النهضة بهذا الإجراء

منذ حوالي 3 ساعات

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

منذ ساعة

مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

03:03 م

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

02:33 م

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

11:46 ص

مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status