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جامعة الفيوم تكرم مدير الشئون الهندسية لبلوغه سن المعاش
الإثنين 02/مارس/2020 - 03:33 م
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ريهام على
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شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الاثنين، حفل تكريم المهندس طنطاوي عبد الواحد، القائم بأعمال مدير عام الشئون الهندسية، بمناسبة بلوغه سن المعاش.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عرفة صبري، عميد كلية العلوم، والدكتور أحمد فتحي، عميد كلية التربية النوعية، والأستاذ أيمن حلبة، أمين عام الجامعة، والدكتور إسلام الهلالي، رئيس قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة.
كما حضر اللقاء الدكتورة سناء هارون، مدير مركز تواصل لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة ومديري العموم والإداريين.
وأشاد الدكتور أحمد جابر شديد، بمجهودات المهندس طنطاوي عبد الواحد، خلال فترة عمله بجامعة الفيوم، والتي عكست إخلاصه في الانتهاء من الأعمال الموكلة إليه بإتقان وتفان.
وأكد حرص جامعة الفيوم على تنظيم هذه الاحتفالات كتعبير عن رد الجميل لجميع العاملين الذين حرصوا على خدمة ورفعة شأن الجامعة، مشيرا للجهد الكبير للإدارة العامة للشئون الهندسية، فيما تقوم به من إنشاءات جامعية مختلفة خلال هذه الفترة.
ووجه الدكتور محمد عيسى، تحية إعزاز وتقدير للمهندس طنطاوي عبد الواحد، مشيدًا بتميزه على المستوى المهني والإنساني والأخلاقي متمنيا له دوام الصحة والعافية.
وخلال الحفل، تم إهداء المهندس طنطاوي عبد الواحد، درع الإدارة العامة للشئون الهندسية، وشهادة تقدير باسم كلية العلوم امتنانا وتقديرا له.
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