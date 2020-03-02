جامعة الفيوم تكرم مدير الشئون الهندسية لبلوغه سن المعاش

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الاثنين، حفل تكريم المهندس طنطاوي عبد الواحد، القائم بأعمال مدير عام الشئون الهندسية، بمناسبة بلوغه سن المعاش.





وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عرفة صبري، عميد كلية العلوم، والدكتور أحمد فتحي، عميد كلية التربية النوعية، والأستاذ أيمن حلبة، أمين عام الجامعة، والدكتور إسلام الهلالي، رئيس قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة.





كما حضر اللقاء الدكتورة سناء هارون، مدير مركز تواصل لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة ومديري العموم والإداريين.