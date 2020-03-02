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عاجل.. الحكومة تعلن تفاصيل الاشتباه في إصابة "دنماركية" بكورونا بالجيزة

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:07 م
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بوابة الفجر
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قال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلقى تقريرا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، بشأن حالة اشتباه إصابة بفيروس "كورونا" تم حجزها بحميات إمبابة.

وخلال التقرير، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه فيما يخص البلاغ الوارد إلى قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان بتاريخ 1 /3 /2020 بشأن وجود حالة لأجنبية تعانى من أعراض ارتفاع درجة الحرارة، والتهاب بالحلق وسعال، مقيمة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، فقد قام الفريق الوقائي بالوزارة بالتوجه لمقر سكن الحالة، وتحويلها إلى مستشفى حميات إمبابة.

وأضاف الدكتور علاء عيد أنه تم على الفور تشكيل فريق من الطب الوقائي بالمحافظة، وعمل التقصي الميداني للحالة وتبين أنها لسيدة دنماركية، وصلت إلى مطار القاهرة يوم الجمعة بتاريخ 28 /2 /2020 قادمة من البرتغال، وقامت بعمل ترانزيت بدولة ألمانيا، وهي الآن تقيم بمنطقة المهندسين بالجيزة، وقد ظهرت عليها أعراض ارتفاع درجة حرارة والتهاب بالحلق وسعال بتاريخ 29 /2 /2020، وتم تحويلها من قبل الفريق الوقائي بوزارة الصحة إلى مستشفى حميات إمبابة، وتم توقيع الكشف الطبي وتطبيق تعريف الحالة عليها والتشخيص المبدئي اشتباه الإصابة بفيروس "كورونا" (COVID-19)، كما أنه تم عمل أشعة على الصدر، ولا يوجد أي علامات التهاب رئوي بالأشعة، كما تم سحب عينة مزدوجة من الحلق والأنف ومزرعة بصاق وعينة سيرم من الحالة، وإرسالها إلى المعامل المركزية للفحص، وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أن نتائج العينات جاءت سلبية للكورونا وسلبية للإنفلونزا.

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