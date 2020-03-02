إثر لقاءه بالغنوشي: رئيس البرلمان الأردني يدعو إلى توحيد المواقف العربية المشتّتة

إلتقى رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، نظيره الأردني عاطف الطراونة في مقر البرلمان، صباح اليوم الاثنين 02 مارس 2020.





وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أكد الغنوشي الاتّفاق مع الجانب الأردني على تنسيق الجهود والمواقف، بخصوص مختلف القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.





من جهته، بارك الطراونة لتونس على تجربتها الديمقراطية وتحقيق الإستقرار السياسي، مضيفا أن المواقف العربية مشتتة ووجب توحيدها من خلال مختلف الهياكل.