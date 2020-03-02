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البورصة تنهي ثاني جلسات الأسبوع علي تباين بأداء المؤشرات

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:57 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية،تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات ، متأثرة بتراجع أسواق المال العالمية بسبب فيرس كورونا ، وتحولت تعاملات الأجانب والعرب ، فيما عاد بعض النشاط على اسهم المضاربات و أسهم خارج المقصورة فى محاولة لتعويض بعض خسائر جلسة بداية الاسبوع وجاء ذلك وسط أحجام تداول مرتفعة. 

 وربح رأس المال السوقى للبورصة بشكل طفيف مسجلاً  نحو 674 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 635.661 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12289 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1240 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 603 نقطة.

تداولات البورصة المصرية 

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية نحو 235.4 مليون ورقة مالية بقيمة 959.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.6 ألف عملية لعدد 175 شركة، وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.


تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

وإستحوذت  تعاملات المصريين  بالبورصة المصرية علي نسبة 58.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.92%، والعرب على 12.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.87%.
 
ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 32.9 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.1 مليون جنيه، 13 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

 

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