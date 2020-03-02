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عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:03 م
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مرتضى منصور وممدوح عباس
مرتضى منصور وممدوح عباس
هاني عصام
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رد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق على الانتقادات التي تعرض لها من جانب إدارة القلعة البيضاء الحالية بسبب الأزمة المالية.

وأصدر المكتب الإعلامي لممدوح عباس بيانًا للرد على تلك الواقعة.

وقال ممدوح عباس في بيانه "فى إطار حملة التضليل والكذب المتعمد التى ينتهجها ويصر عليها المدعو مرتضى منصور بشأن تصدير ازماته المالية والإدارية وإلقاء اللوم والمسئولية على الآخرين محاولا في ذات الوقت تشوية سمعة الشرفاء من خلال تضليل العاملين بالنادى والجماهير عن حقيقة إخفاقه المالي والإداري وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون".

وتابع: "فإن المكتب الإعلامى للسيد ممدوح عباس ينفى تماما وجود اى حجوزات من جانبه حاليا على اى من حسابات النادى أو لدى اتحاد الكرة أو الشركة الرعاية أو المحلات".

وأكمل: "وليس للسيد ممدوح عباس اى علاقة بالأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادى حاليا والذى تسبب فيها المدعو مرتضى منصور فى ظل صمت كافة الأجهزة المعنية بوزارة الشباب والرياضة علي هذا التجريف المتعمد لتاريخ نادي الزمالك العظيم".

واختتم: " لذلك فإن السيد ممدوح عباس بصفته عاشق لنادي الزمالك العظيم فإنه يدق ناقوس الخطر حتي يقوم كل مسؤل بواجبه تجاه هذا النادي العظيم الذي يئن كل يوم في ظل هذه المهذلة وفي ذات الوقت فإن السيد ممدوح عباس يبرئ ذمته أمام أبناء وجماهير نادي الزمالك من هذا الإفك الذي يدعيه المدعو مرتضي منصور".
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