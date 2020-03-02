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المغرب يفكك خلية إرهابية على صلة بـ"داعش"

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:49 م
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قوات الأمن المغربية
قوات الأمن المغربية
وكالات
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فككت السلطات المغربية، اليوم الاثنين، خلية "إرهابية" على صلة بتنظيم "داعش"، تتكون من 4 أفراد شمالي المملكة.

 

وأصدر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بيانًا قال فيه: "إنه في إطار الجهود المستمرة لرصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية في المملكة، تمكن المكتب من تفكيك خلية إرهابية تنشط بمدينة سيدي سليمان (شمالي البلاد)".

 

وأضاف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الخلية تتكون من 4 عناصر موالين لتنظيم "داعش"، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و51 عاما.

 

وتابع البيان: "هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم، وبذلة عسكرية وقناع، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات تؤكد تشبع المشتبه فيهم بفكر "داعش"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك. 

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الكلمات المفتاحية

داعش خلية تابعة لداعش المغرب

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