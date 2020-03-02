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سفارة المملكة تدعو المواطنين لتأجيل سفرهم إلى ‏إندونيسيا

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر السعودي
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أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى إندونيسيا، عن دعوتها للمواطنين إلى تأجيل السفر غير الضروري، فيما طالبت المتواجدين هناك بتوخي الحذر من انتشار فيروس كورونا.

وقالت السفارة في بيان لها: حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين المتواجدين في إندونيسيا من انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد، تأمل السفارة من المواطنين المتواجدين في جمهورية إندونيسيا الابتعاد عن أماكن الازدحام والتجمعات البشرية.

ودعت السفارة المواطنين الراغبين بالسفر إلي إندونيسيا إلى تأجيل خطط السفر غير الضرورية.

وأهابت السفارة بالجميع التواصل معها عبر الأرقام المخصصة للطوارئ ومتابعة حساباتها عبر مواقع التواصل لمتابعة أي تحديثات.

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