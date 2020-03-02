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مصادر: وفاة مهاجر سوري على الحدود التركية بعد التدخل اليوناني

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:31 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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توفي مهاجر سوري كان يحاول العبور من تركيا إلى اليونان متأثرًا بجراحه، اليوم الاثنين، بعد تدخل قوات الأمن اليونانية لمنع مرور المهاجرين الذين تجمعوا على الحدود بين البلدين، حسبما قال مصدران أمنيان تركيان لوكالة "رويترز"، وهو ما نفته أثينا.

وقع الحادث بعد أن فتحت الحكومة التركية حدودها الأسبوع الماضي للسماح للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا، قائلة، إنها تتوقع موجة وشيكة من المهاجرين من منطقة إدلب السورية بسبب تصاعد الصراع هناك.

وأكد شاهد لـ"رويترز"، أن الحادث وقع على بعد نحو 40 مترًا من بوابة ايبسالا التركية الحدودية مع اليونان. ولم يتضح كيف أُصيب المهاجر.

وقال متحدث باسم الحكومة اليونانية، إن مقطع فيديو تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شابًا مصاب بجروح في الرأس وضع على الأرض كان "أخبارًا مزيفة".

وأضاف المتحدث ستيليوس بيتاس، على موقع "تويتر": "ندعو الجميع إلى توخي الحذر عند نشر الأخبار التي تعزز الدعاية التركية".

حاول أكثر من 10،000 مهاجر في الأيام الأخيرة العبور إلى اليونان من الحدود البرية التركية. أطلق الحراس الغاز المسيل للدموع على الحشود المحتجزة بين الأسوار في المنطقة المحرمة.
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