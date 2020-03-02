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تحويل القنصلية الإيطالية لمستشفى في بورسعيد

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:44 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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استقبل اللواء عادل الغضبان، اليوم الاثنين، بيرو دوناتو رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإيطالية، ورئيس الجالية الإيطالية بمصر، لبحث خطوات استعراض مراحل تحويل القنصلية الإيطالية ببورسعيد لمستشفى إيطالى مملوكة للجمعية الخيرية الإيطالية.

في بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان، برئيس الجالية الإيطالية بمصر، مؤكدا على فخره بالعلاقات الوطيدة بين الجانبين، وكذلك ترحيبه بكافة سبل التعاون على أرض بورسعيد.

من جانبه، أكد بيرو دوناتو رئيس الجالية الإيطالية بمصر، أنه تم الانتهاء من الإجراءات الإيطالية الخاصة باستلام المبنى لتحويله لمستشفى إيطالى، معربا عن شكره لتعاون محافظ بورسعيد الفعال مع الجانب الإيطالى وتذليل كافة العقبات. 

وأكد الغضبان، استمرارية أعمال رفع كفاءة ونظافة المنطقة المحيطة بالقنصلية الإيطالية لحين استخراج كافة التصاريخ الخاصة ببدء العمل وتحويله لمستشفى إيطالى، وكذلك اعتماد المحافظة للتصميمات النهائية الخاصة بالمستشفى.

وأشاد بهذا التعاون المثمر مع الجانب الإيطالي، الذي يأتي بالتزامن مع انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ويعتبر من المشروعات القومية العملاقة التي أقامتها الدولة المصرية في بورسعيد.

وأكد على أن هناك منظومة خدمية متكاملة تهدف لتحسين حياة المواطنين، لافتا إلى بذل مزيد من المجهودات والتى تجعل من بورسعيد مدينة حضارية مميزة على أرض مصر.
تحويل القنصلية الإيطالية لمستشفى في بورسعيد
تحويل القنصلية الإيطالية لمستشفى في بورسعيد
تحويل القنصلية الإيطالية لمستشفى في بورسعيد
تحويل القنصلية الإيطالية لمستشفى في بورسعيد
تحويل القنصلية الإيطالية لمستشفى في بورسعيد
تحويل القنصلية الإيطالية لمستشفى في بورسعيد
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محافظ بور سعيد بور سعيد بوابة الفجر القنصلية الإيطالية الفجر الدولة المصريه

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