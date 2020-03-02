محافظ الفيوم يوجه بإجراء جراحية لمريض على نفقة الدولة

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، 47 مواطنًا خلال اللقاء الأسبوعي، للاستماع لشكواهم ومطالبهم والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها.





وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، واللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ورئيس فرع المجلس القومي للامومة والطفولة بالفيوم.



