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محافظ الفيوم يوجه بإجراء جراحية لمريض على نفقة الدولة

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:44 م
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اللقاء
اللقاء
ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، 47 مواطنًا خلال اللقاء الأسبوعي، للاستماع لشكواهم ومطالبهم والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، واللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ورئيس فرع المجلس القومي للامومة والطفولة بالفيوم.

وحضر أيضًا ممثلو الصحة والتربية والتعليم، ومجالس المدن، والتفتيش المالي والإداري، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني.

ووجه المحافظ، مسئولي الصحة بفحص وإعداد تقرير طبي لأحد المواطنين لإجراء عملية جراحية على نفقة الدولة، فضلًا عن توفير العلاج اللازم لعدد من الحالات بعد توقيع الكشف الطبي.

كما وجه المحافظ، مسئولي مجالس المدن، بترخيص عدد من الأكشاك، وتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات، بجانب توفير المساعدات العاجلة والمالية لعدد من الحالات المستحقة، وإقامة بعض المشروعات لعدد من الأسر الأولى بالرعاية.

المحافظ، وجه مسئولي التعليم بفحص شكوى أحد المدرسين يتضرر من ندبه إلى مدرسة أخرى بعيدة عن محل سكنه بعد أدائه العمل بها لأكثر من ٨ سنوات، كما وجه وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص مع مراعاة توفير فرص العمل المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

محافظ الفيوم يوجه بإجراء جراحية لمريض على نفقة الدولة
محافظ الفيوم يوجه بإجراء جراحية لمريض على نفقة الدولة
محافظ الفيوم يوجه بإجراء جراحية لمريض على نفقة الدولة
محافظ الفيوم يوجه بإجراء جراحية لمريض على نفقة الدولة
محافظ الفيوم يوجه بإجراء جراحية لمريض على نفقة الدولة
محافظ الفيوم يوجه بإجراء جراحية لمريض على نفقة الدولة
محافظ الفيوم يوجه بإجراء جراحية لمريض على نفقة الدولة
محافظ الفيوم يوجه بإجراء جراحية لمريض على نفقة الدولة
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