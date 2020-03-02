الفخفاخ يتلقى التهاني من فرنسا

قدّمت السلطات الفرنسية تهانيها إلى رئيس الحكومة إلياس فخفاخ ولأعضاء، حكومته وذلك إثر حصولها على ثقة البرلمان، معربة عن نيتها في مواصلة وتعزيز الحوار الوثيق مع الحكومة التونسية الجديدة، نظرا إلى كثافة الشراكة التي تجمع البلدين والمواعيد الثنائية ومتعددة الأطراف المبرمجة طيلة سنة 2020، خاصة وأن تونس ستستضيف القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة.





كما تقدمت السلطات الفرنسية بالشكر للحكومة المتخلية بقيادة يوسف شاهد، لالتزامها بتعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين.



