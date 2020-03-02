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الفخفاخ يتلقى التهاني من فرنسا
الإثنين 02/مارس/2020 - 02:33 م
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مروى الجلاصي
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قدّمت السلطات الفرنسية تهانيها إلى رئيس الحكومة إلياس فخفاخ ولأعضاء، حكومته وذلك إثر حصولها على ثقة البرلمان، معربة عن نيتها في مواصلة وتعزيز الحوار الوثيق مع الحكومة التونسية الجديدة، نظرا إلى كثافة الشراكة التي تجمع البلدين والمواعيد الثنائية ومتعددة الأطراف المبرمجة طيلة سنة 2020، خاصة وأن تونس ستستضيف القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة.
كما تقدمت السلطات الفرنسية بالشكر للحكومة المتخلية بقيادة يوسف شاهد، لالتزامها بتعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين.
ويجدر التذكير، بأنه قد تمّت المصادقة على حكومة الياس الفخفاخ، في الساعات الأولى من فجر يوم الخميس 27 فيفري 2020، بعد أن قام مجلس نواب الشعب بمنح الثقة لحكومة الفخفاخ.
وقد تمّكنت حكومة الفخفاخ من الحصول على 129 صوتا، بينما خيّر 77 نائبا التصويت ضدّ الحكومة، في حين احتفظ نائب واحد بصوته.
ووقع التصويت على الحكومة في أعقاب جلسة عامة، كانت قد انطلقت منذ صباح يوم الإربعاء 26 فيفري 2020، وتواصلت على مدى أكثر من 15 ساعة.
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