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الصحافة الإسبانية تتغنى بالريال بعد حسم الكلاسيكو
الإثنين 02/مارس/2020 - 02:39 م
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الفجر الرياضي
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أفردت الصحافة الإسبانية حديث مطول عن مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، والتى أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو فى الجولة الـ26 من الدورى الإسبانى.
ونجح ريال مدريد فى حسم الكلاسيكو لصالحه بنتيجة 2-0، بعدما سجل فينيسيوس الهدف الأول، بينما ضاعف البديل ماريانو دياز النتيجة فى الوقت القاتل من اللقاء.
وأشادت صحيفة "أس" بالمستوى الفنى المميز الذى ظهر به ريال مدريد فى المواجهة تحت قيادة زين الدين زيدان، وأكدت أن الفوز على برشلونة كان عن جدارة واستحقاق.
وقالت الصحيفة أيضا إن تألق الحارس كورتوا كان كلمة السر فى وصول ريال مدريد لقمة الدورى بعد ثنائية فينيسيوس وماريانو.
أما صحيفة "ماركا"، أكدت أن ريال مدريد قدم عرض مجنون فى سانتياجو برنابيو، واستطاع استعادة صدارة الدورى الإسبانى.
كما سلطت الصحيفة الضوء على مشادة فينيسيوس وبيكه، والتى طالب خلالها اللاعب البرازيلى الحصول على ضربة جزاء، ليقول له بيكيه "هل أنت مجنون ما الخطأ الذى ارتكبته معك؟ لم ألمسك".
وأكدت الصحيفة أن برشلونة يسير خارج المسار الصحيح بعد أن تلقى الهزيمة الخامسة محليا.
أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى تألق حارس ريال مدريد وأنه حرم برشلونة من تحقيق الفوز فى الكلاسيكو بعد السيطرة على اللقاء، فى حين تمكن الريال من ترجمة الفرص التى أتيحت له.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة فقد صدارة الليجا، ولكنه قادر على التعويض والعودة للقمة من جديد.
كما ألقت عدد من المواقع الإخبارية الإسبانية الضوء على عدد من الأرقام المميزة فى الكلاسيكو أهمها الرقم الذى حققه ليونيل ميسى، نجم برشلونة، الذى شارك أساسيا فى مباراة أمس ليصل بذلك إلى المشاركة رقم 43 فى "الكلاسيكو"، ويصبح أكثر لاعبى البارسا خوضا لهذه المباراة الكبيرة، متفوقا على تشافى هيرنانديز صاحب 42 مشاركة.
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