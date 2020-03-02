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"طرق الانتقال والوقاية من كرونا".. ندوة بجامعة بورسعيد

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:38 م
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الندوة
الندوة
محمد عزام
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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع كلية الطب البشري في جامعة بورسعيد، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية عن طرق الانتقال والوقاية من "فيروس كرونا"، لتوعية الطلاب. 

وحاضر في الندوة، الدكتور رفعت صادق، رئيس قسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الطب جامعة بورسعيد، والدكتورة نسرين فاروق، مدرسة الصحة العامة بكلية الطب جامعة بورسعيد، وحضرها لفيف من عمداء ووكلاء كليات جامعة بورسعيد وأعضاء الجهاز الإداري وعدد كبير من أبنائنا الطلاب. 

وأكد الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، الدور المجتمعي المهم الذي تتطلع به الجامعة في أحداث الساعة بالمجتمع، مشيرا إلى أنه حريص وإدارة الجامعة على حضور هذه الندوة للتوعية من هذا الفيروس والتي سبقتها أيضا ندوة بكلية الحقوق وحضرها عدد كبير من الطلاب.

ونوه بأنه سيتم إقامة المزيد من هذه الندوات لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.
"طرق الانتقال والوقاية من كرونا".. ندوة بجامعة بورسعيد
"طرق الانتقال والوقاية من كرونا".. ندوة بجامعة بورسعيد
"طرق الانتقال والوقاية من كرونا".. ندوة بجامعة بورسعيد
"طرق الانتقال والوقاية من كرونا".. ندوة بجامعة بورسعيد
"طرق الانتقال والوقاية من كرونا".. ندوة بجامعة بورسعيد
"طرق الانتقال والوقاية من كرونا".. ندوة بجامعة بورسعيد
"طرق الانتقال والوقاية من كرونا".. ندوة بجامعة بورسعيد
"طرق الانتقال والوقاية من كرونا".. ندوة بجامعة بورسعيد
"طرق الانتقال والوقاية من كرونا".. ندوة بجامعة بورسعيد
"طرق الانتقال والوقاية من كرونا".. ندوة بجامعة بورسعيد
"طرق الانتقال والوقاية من كرونا".. ندوة بجامعة بورسعيد
"طرق الانتقال والوقاية من كرونا".. ندوة بجامعة بورسعيد
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الكلمات المفتاحية

ندوة فيروس كورونا توعية العدوى

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