عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

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الإثنين 02/مارس/2020 - 02:33 م
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عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
الفجر الرياضي
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توسط عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز لإقناع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلي بالانتقال إلى بيراميدز في نهاية الموسم الكروي الحالي.

 

وأقنع عبد الله السعيد حارس الأهلي بالتوقيع لبيراميدز لمدة 3 مواسم مقبلة رغم أن شريف إكرامي اشترط اعتبار الأمر كأن لم يكن في حال تغير الأمور في القلعة الحمراء وشارك أساسيًا في المباريات قبل نهاية الموسم.

 

وخرج إكرامي من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مما دفعه لإعلان أنه سيرحل بنهاية الموسم كنوع من الضغط على الجهاز الفني والإدارة بعد تهميش دوره.

 

إكرامي ووالده يردان على التوقيع لبيراميدز

 

ونفى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ما تردد عن توقيعه لبيراميدز لمدة 3 مواسم مشيرًا إلى أنه ليس لديه الوقت الكافي للرد على الشائعات.

 

ورد إكرامي الشحات والد شريف أنه ليس لديه أي معلومة بشأن توقيع نجله لنادي بيراميدز مؤكدًا أن أخبار كثيرة يتم تداولها وليس لها أساس من الصحة.

 

فيما أكد الصقر أحمد حسن مدير الكرة السابق في بيراميدز خلال تصريحات تليفزيونية صحة الخبر مشيرًا إلى أنه يعرف أنه وقع لـ3 مواسم مقبل

 

وبدأ إكرامي مسيرته في قطاع الناشئين بالأهلي قبل انتقاله إلى فينورد الهولندي بين 2005 و2008، ثم انتقل معارا إلى أنقرة جوجو التركي لمدة 5 أشهر، قبل أن يرحل في 2009 من فينورد إلى الجونة ومنه يعود للأهلي في 2010.

 

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