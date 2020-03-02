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عاجل.. بشرى سارة من الأرصاد الجوية

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:27 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ناجي
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الاثنين وحتي نهاية الأسبوع، مطالبة في الوقت نفسه بعدم التخفيف في ارتداء الملابس، نتيجة الفارق الكبير في درجات الحرارة، حتى تسود حالة من الاستقرار بالطقس.

وشهد اليوم الاثنين، ارتفاعًا في درجات الحرارة صباحا، وشديد البرودة ليلا، وشبورة على بعض مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وحالة من استقرار الرياح في كافة الأنحاء، وطقسا معتدلا نهارا، وشديد البرودة ليلا، على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. 

ويشهد الوجه البحري، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة.
وسجلت درجات الحرارة اليوم الاثنين:
القاهرة
العظمى 24 والصغرى 12
الإسكندرية
العظمى 20 والصغرى 12
الإسماعيلية
العظمى 21 والصغرى 10
طنطا
العظمى 21 والصغرى 10
مطروح
العظمى 17 والصغرى 9
بورسعيد
العظمى 19 والصغرى11
دمياط
العظمى 19 والصغرى 11
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