محافظ الجيزة يسلم ماكينات خياطة لسيدات ميت عقبة وأرض اللواء

سلَّم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، ماكينات خياطة وشنطة أدوات لصناعة الملابس والاكسسوارات والحلي ومستلزمات تدوير الخامات المنزلية، على 93 سيدة من أهالي ميت عقبة وأرض اللواء، بعد الانتهاء من تدريبهم على استخدام تلك الماكينات وصناعة المنسوجات لفتح آفاق عمل لهن، في إطار احتفالات محافظة الجيزة، بعيدها القومي 101.





وأكد المحافظ، أن أعمال التدريب جاءت من خلال تعاون المحافظة مع جهاز تنمية المشروعات والوكالة الفرنسية في تنفيذ يرنامج الارتقاء الحضرى بالمناطق الغير مخططة، والتي استهدفت في هذه المرحلة تدريب سيدات منطقتي ميت عقبة وأرض اللواء على أعمال الخياطة وصناعة الاكسسوارات وتدوير المخلفات المنزلية‪.‬





وأضاف المحافظ أن الدولة وقيادتها السياسة تتجه خلال المرحلة المقبلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتي تعد بمثابة قاطرة التنمية لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام‪ .‬





وأشار إلى المكانة المهمة للحرف والصناعات اليدوية ودورها في تاريخ الاقتصاد المصري، حيث أن الحرف كانت تشكل القوة الإنتاجية الثانية بعد الزراعة، وإلى أن المحافظة خلال الفترة المقبلة، ستواصل تقديم الدعم لهذه المشروعات وكذلك مواصلة تنظيم المعارض لتسويق وعرض المنتجات الحرفية واليدوية‪.‬





وشدد على ضرورة تغيير النظرة بشكل الوظيفة بمنظورها التقليدي والتوسع نحو الاتجاه إلى العمل الحر والحرف والصناعات اليدوية لخلق المزيد من فرص العمل والحد من ارتفاع معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة لاقتصادنا‪ .‬





وأشاد المحافظ بالدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لخلق وتوفير فرص عمل لجميع فئات المواطنين بالمحافظة، مؤكدًا أن العام الماضي شهد العديد من التجارب الناجحة لشباب محافظة الجيزة الذين استطاعوا فتح آفاق عمل لهم من خلال فتح مشروعات بالتعاون مع جهاز المشروعات وجهاز رعاية وتشغيل الشباب.

وخلال الفاعلية، كرَّم محافظ الجيزة 200 سيدة من الذين تمكنو من اجتياز التدريبات، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم لهم والوقوف بجانبهم لإزالة أي معوقات وتوفير دراسات الجدوى لمشروعاتهم‪ .‬



ومن ناحيته، أشار رئيس جهاز المشروعات الصغيرة بمحافظة الجيزة، إلى أن المحافظة تسعى خلال العام الحالي، لزيادة أعداد المشروعات الشبابية المقرر إقامتها لفتح آفاق عمل للشباب بنسبة 15%.





وشارك في الاحتفالية، الأستاذة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، وحاتم مكرم، رئيس جهاز المشروعات.

