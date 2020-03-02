Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. رونالدو يرغب بالعودة إلى ريال مدريد

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:32 م
Advertisements
رونالدو
رونالدو
مصطفى صابر
Advertisements
صرح إيدو أجويري الصحفي الإسباني المقرب من ​البرتغالي كريستيانو رونالدو​ ، أنه يرغب في العودة إلى ​ريال مدريد​ مرة أخرى.


ونقلا عن موقع جول الايطالي قال إدو أغويري : "لقد شعرت بأن كرستيانو رونالدو ما زال مدريدي من خلال ردات فعله، أنا متأكد بأنه يمتلك الرغبة في العودة إلى مدريد، إلتفاف الجماهير حوله قبل المباراة أمر لا يُصدق".

وتابع: "في المستقبل كل شيء ممكن، هو حاليا يركز مع يوفنتوس لكن لا أحد يدري ماذا سيحصل في المستقبل، أؤكد بأن رغبة العودة إلى مدريد ما زال يحملها رونالدو".

وشهدت مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بالأمس حضو ر رونالدو في ملعب سانتياجو برنابيو، وأظهر ردات فعل حماسية تفاعلاً مع فوز المريندي بنتيجة 2/0 سجلهما فينسيوس ودياز.
Advertisements

أخبار تهمك

انفراجة مالية في الزمالك

منذ ساعة

وقفة احتجاجية للموظفين ضد رئيس الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين

تصريحات متبادلة.. كلاسيكو حرب بيكيه وراموس يشتعل

منذ أقل من ساعة

عــاجل.. الحكم بإعدام "عشماوي" و36 آخرين في قضية أنصار بيت المقدس

منذ ساعتين

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

منذ 35 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 16 ساعة

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ ساعتين

هجوم عنيف على محمد صلاح

منذ ساعتين و 29 دقيقة

سلاح الزمالك لإنهاء أكبر أزماته المالية

منذ أقل من ساعتين

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرار صارم من البدري خوفاً من فتنة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

01:13 م

أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

12:22 م

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

09:15 ص

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

04:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status