"إنت جدع" لـ محمد رمضان تتصدر تريند اليوتيوب

تصدر المهرجان الجديد للفنان محمد رمضان، الذي يحمل اسم "انت جدع" تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بعد طرحها بساعات على قناته الرسمية.



ونشر محمد، مقطع فيديو جديد من الأغنية، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق رمضان، على مقطع الفيديو قائلًا:"أغنية أنت جدع دلوقتي رقم واحد على تريند يوتيوب مصر الجمهور هو البطل الحقيقي للأغنية ثقة في الله نجاح كبير"



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"من نجاح إلي نجاح" وأضاف آخر"انت جدع".



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "زالزال"، الذي شارك به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة الفنان ماجد المصري وهنادي مهني.