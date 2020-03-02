تعرف على الموعد النهائي لعودة رمضان صبحي والمشاركة في المبارايات

سيطرت حالة من الغموض داخل القلعة الحمراء، بسبب استمرار غياب رمضان صبحى عن المشاركة فى المباريات، وتحديدا بعد تصريحات السويسرى رينيه فايلر، والتى أكد خلالها أنه لا يعلم موقف اللاعب.

سيطرت حالة من الغموض داخل القلعة الحمراء، بسبب استمرار غياب رمضان صبحى عن المشاركة فى المباريات، وتحديدا بعد تصريحات السويسرى رينيه فايلر، والتى أكد خلالها أنه لا يعلم موقف اللاعب.

وعلم مصدر مقرب من الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن رمضان صبحىمازال يحتاج إلى بعض الوقت للعودة واستعادة جاهزيته الطبية والفنية.

وعلم مصدر مقرب من الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن رمضان صبحىمازال يحتاج إلى بعض الوقت للعودة واستعادة جاهزيته الطبية والفنية.

وأضاف: "صبحى عانى فى الفترة الماضية من عدم التئمام التمزق فى العضلة الخلفية، كما شعر ببعض الإجهاد الشديد فى منشأ العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى فى الجونة لتجهيزه".

وأضاف: "صبحى عانى فى الفترة الماضية من عدم التئمام التمزق فى العضلة الخلفية، كما شعر ببعض الإجهاد الشديد فى منشأ العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى فى الجونة لتجهيزه".