Advertisements
Advertisements
Advertisements

ألمانيا تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 150 شخصًا

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:17 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، بأن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، أعلن أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع  إلى 150 من 129 حالة.

 

وكانت السلطات الصحية في ألمانيا، قد سجلت أكثر من نصف حالات الإصابة في ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر الولايات من حيث عدد السكان الواقعة غربي البلاد.

 

وأعلنت السلطات الألمانية إغلاق العديد من المدارس ورياض الأطفال في الولاية، في محاولة لمنع انتشار الفيروس بعد تأكيد إصابة بعض العاملين.

 

وتوقع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يوم أمس الأحد، توفر مصل لفيروس كورونا بحلول نهاية العام.

 

قال زيهوفر، ردا على سؤال عن استعداد ألمانيا لإغلاق مدن ومناطق لاحتواء التفشي: "سيكون هذا هو الملاذ الأخير". ولم يذكر ما الذي يمكن أن يدفع ألمانيا لتطبيق مثل هذه الإجراءات المشددة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا ارتفاع عدد حالات الاصابة ألمانيا 150 شخص

أخبار تهمك

أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

منذ ساعة و 22 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ حوالي 5 ساعات

سلاح الزمالك لإنهاء أكبر أزماته المالية

منذ أقل من ساعتين

تصريحات متبادلة.. كلاسيكو حرب بيكيه وراموس يشتعل

منذ أقل من ساعة

انفراجة مالية في الزمالك

منذ ساعة

برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

منذ نصف ساعة

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 19 ساعة

وقفة احتجاجية للموظفين ضد رئيس الزمالك (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 16 ساعة

هجوم عنيف على محمد صلاح

منذ ساعتين و 25 دقيقة

قرار صارم من البدري خوفاً من فتنة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عــاجل.. الحكم بإعدام "عشماوي" و36 آخرين في قضية أنصار بيت المقدس

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تونس تتحفظ على جواز سفر حارس بن لادن السابق وتمنعه من مغادرة البلاد

فيروس كورونا يصيب حوالي 12000 شخص حول العالم

فيروس "كورونا".. آخر التطورات وإجراءات الدول لمكافحة الفيروس

انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في الصين

الصين تسجل 648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيران تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 12 والإصابات 47

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

01:13 م

أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

12:22 م

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

09:15 ص

تصريحات متبادلة.. كلاسيكو حرب بيكيه وراموس يشتعل

12:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status