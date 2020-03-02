البابا تواضروس يستقبل رئيس برلمان النمسا (صور)

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الاثنين، في المقر البابوي بالقاهرة، "فولفجانج سوبوتكا" رئيس البرلمان النمساوي، والوفد المرافق له.





تأتي زيارة فولفجانج للمقر البابوي في إطار زيارته الحالية لمصر.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني، التقى مساء أمس في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من أعضاء أسرة لوقا الطبيب لطلبة كلية طب القصر العيني وعددهم 100 طالب وطالبة.



