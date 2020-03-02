حل الأزمة المالية للزمالك خلال ساعات

ينهي مسئولو نادي الزمالك خلال ساعات الأزمة المالية داخل النادي والخاصة بعدم حصول اللاعبين والموظفين على مستحقاتهم.



وينتظر مسئولو الزمالك مبلغ 15 مليون جنيه خلال ساعات متعلق بقيمة إيجار المحلات داخل وخارج النادي.



ويمر نادي الزمالك بأزمة مالية شديدة في الوقت الحالي مما دفع لاعبي الفريق لعدم المشاركة في مران الأمس.



ورفض لاعبو الزمالك بالأمس المشاركة في التدريبات بالأمس بسبب عدم حصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.