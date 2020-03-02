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هجوم صاروخي على سيارة جمركية تركية قرب الحدود مع إيران

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:01 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشف مسؤولين أتراك، أن هجوم صاروخي استهدف سيارة جمركية تركية بالقرب من الحدود مع إيران، اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل وكيل جمركي واحد على الأقل وإصابة آخرين.

في تغريدة على "تويتر"، كتب وزير الداخلية، سليمان صويلو، أن الهجوم وقع في الساعة 8:50 صباحًا بالتوقيت المحلي، واستهدف سيارة تابعة لمديرية الجمارك، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأكد "صويلو"، أن موظفي الجمارك أُصيبوا، مشيرًا إلى أن المهاجمين المجهولين "تم متابعتهم ومحاصرتهم".

في وقت لاحق، صرح وزير التجارة التركي روشار بيكان للصحفيين أن أحد موظفي الجمارك قتل في الهجوم.

يواجه كلا البلدين تمردًا منخفض الكثافة من قبل المسلحين الأكراد، وحزب العمال الكردي في حالة تركيا والحزب الديمقراطي في كردستان في إيران.

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