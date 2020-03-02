رئاسة الحرمين: تكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

كثفت الرئاسة العامة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين بمتابعة ميدانية من معالي الرئيس الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.



ووفقًا لصحيفة "المناطق"، بين وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أن مراحل الإجراءات الاحترازية تضم جهاز يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات وكذلك السجاد، ومعقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات، ومتابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام، وزيادة عدد مرات الغسيل الرئيسية إلى 6 غسلات رئيسة.



كما تشمل الإجراءات توفير الغسلات الطارئة وقت الحاجة، وزيادة عدد غسلات دورات المياه إلى 6 غسلات رئيسية، وتعقيم أحواض نوافير زمزم وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولًا بأول، إلى جانب إقفال الهواء الراجع من التهوية المقدر نسبته 25% بالتوسعة السعودية الثانية، ليصبح إجمالي نسبة الهواء المخصص للتلطيف والتبريد 100%.





وشدد معالي الشيخ السديس على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، داعيًا الله أن يجنِّبنا الأوبئة وانتشارها.



يذكر أن المملكة اتخذت عدة إجراءات احترازية؛ لمنع دخول فيروس كورونا ومنها تعليق تأشيرات العمرة مؤقتا، ومنع دخول مواطني دول الخليج بالبطاقة.



وقررت اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا، عقد مؤتمر صحفي، لمتحدثي عدد من الجهات المعنية؛ لإلقاء الضوء على المستجدات والإجابة عن أسئلة الصحفيين.



جاء ذلك عقب عقد اللجنة "اجتماعها التاسع"، صباح الجمعة، برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.



وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من وزارات (الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم).



كما تضم- أيضًا- هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.(Saudi CDC).