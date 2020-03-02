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منتخب مصر يطلب زيادة أعداد الجماهير أمام توجو

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:09 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، لخوض معسكر مغلق بداية من يوم 23 مارس الجاري بالقاهرة، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني توجو في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم 26، ويسافر عقب اللقاء مباشرة لتوجو من أجل خوض مباراة أمام المنتخب التوجولي يوم 29 من نفس الشهر بالجولة الرابعة.

وتقدم الجهاز الفني، بطلب إلى الاتحاد المصري برفع عدد الجماهير خلال مباراة توجو، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وطالب الجهاز الفني بحضور 50 ألف متفرج لمؤازرة الفراعنة في المواجهة الصعبة، خاصةً في ظل البداية الغير موفقة ببداية التصفيات.

وبدأ المنتخب الوطني مشوار التصفيات بالتعادل مع كينيا بهدف لكل فريق في القاهرة، قبل أن يتعادل مع جزر القمر سلييًا خارج البلاد.
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