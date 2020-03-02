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سوق دبي المالي ينهي تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 2.5%

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:06 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبى المالى

أنهي سوق دبى المالى،تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 2.54% رابحاً 62.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2536.66 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات ، وبلغت أحجام التداول بسوق بي المالي  اليوم 143.7 مليون سهم محققة ما قيمته 241.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3366 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 31 سهما، وانخفضت 3 أسهم، واستقر سهم واحد.
 
وارتفعت 8 قطاعات بسوق دبي المالي ،  على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.73%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.44%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.96%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.63%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة  بسوق دبي المالي اليوم ، سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.21%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 6.15%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 4.35%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.07%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 15.6 مليون ورقة بقيمة 53.9 مليون درهم.
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