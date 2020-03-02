وزير القوى العاملة: نتابع المصريين في الخارج أولا بأول

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن مكاتب التمثيل العمالية بالدول الخارجية، تتابع حالة المصريين أولا بأول، بعد انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول.



وأضاف في تصريحات إلى "الفجر"، أنه وجه مديري مديريات القوى العاملة، بتشديد حملات التفتيش على السلامة والصحة داخل منشآت العمل، للتأكد من توافر كافة وسائل الحماية للعمال.



ووجه الوزير رسالة إلى العمالة المصرية بالخارج والداخل قائلا: "حاولوا تجنب التجمعات الكبيرة، والتزموا بتعليمات وزارة الصحة المصرية، لكي لا تقعوا فريسة لهذا الفيروس".