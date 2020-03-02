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محافظ بني سويف ووزيرة التضامن يفتتحان دار مسنين (صور)

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:07 م
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الافتتاح
الافتتاح
احمد فتحي الدسوقي
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افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، دار فاقدي الرعاية "المسنين" بالقرية الاجتماعية شرق النيل بمدينة بني سويف، بحضور إحسان عبد اللطيف، وكيل وزارة التضامن ببني سويف. 

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ والوزيرة، الدار التي تضم 40 سريرا موزعيت على عنبرين، وتم تجهيزه لتوفير أوجه الرعاية كافة لكبار السن من الذكور، ممن يتم إحضارهم عن طريق فريق التدخل السريع بمديرية التضامن.
وأثنى المحافظ على مستوى تجهيزات الدار التي توفر الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية للأشخاص بلا مأوى من كبار السن ممن ليس لديهم عائل.

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة للمسنين، وأهمية هذه الخطوة في دعم الجهود لإيواء كبار السن الذين ليس لهم أسرة أو من يتولى رعايتهم، وتعتبر تجسيدا مهما لجهود الدولة ضمن مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة التي تستهدف كل فئات المجتمع.

ولفت إلى أنه تم مراعاة تجهيز الدار بمستوى لائق، وتوفير وسائل الراحة والترفيه، وأن المحافظة تسعى من خلال التعاون مع وزارة التضامن والوزارات المعنية في تعظيم الفائدة من كل الجهود الهادفة نحو توفير الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.

من ناحيتها أوضحت الوزيرة، أن حماية الأشخاص فاقدي الرعاية هي أحد محاور عمل الوزارة، سواء كان هؤلاء الأشخاص بلا أسر أو هجروا أسرهم أو يعانون من حالة نفسية وعقلية صعبة، ما يجعلهم غير قادرين على العودة لأسرهم.

ونوهت بأن الدار تقدم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتأهيل النفسي والاجتماعي للمسنين، لتعويض حرمانهم من عوائلهم.
محافظ بني سويف ووزيرة التضامن يفتتحان دار مسنين (صور)
محافظ بني سويف ووزيرة التضامن يفتتحان دار مسنين (صور)
محافظ بني سويف ووزيرة التضامن يفتتحان دار مسنين (صور)
محافظ بني سويف ووزيرة التضامن يفتتحان دار مسنين (صور)
محافظ بني سويف ووزيرة التضامن يفتتحان دار مسنين (صور)
محافظ بني سويف ووزيرة التضامن يفتتحان دار مسنين (صور)
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