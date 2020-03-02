هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة كاجول

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هيدي، خلال الصورة بإطلالة كاجوال وكانت مرتدية"بنطلون جينز وتيشرت باللون الاسود وجاكيت دانتيل باللون بأكمام طويلة وكان شعرها قصير منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".



وعلقت كرم، على الصورة قائلة:"يوم جديد بداية جديدة فرصة جديدة استمتع برحلة الحياة".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ايه الحلاوة والجمال ده" وأضاف آخر"قمر ماشاءالله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"نجمة النجوم".



يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم، مسلسل "الزوجة 18"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وشارك في البطولة الفنان حسن الرداد وشيماء سيف ومحمود الليثي.