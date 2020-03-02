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وزير التنمية المحلية: وحدات القوى العاملة المتنقلة توفر فرصا للشباب

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:02 م
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اللقاء
اللقاء
إسماعيل منطاوي
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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: إن الواحدات المتنقلة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة، توفر جزءًا كبيرا من فرص العمل للشباب.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش إطلاق 5 وحدات تدريب متنقلة لتجوب قرى ونجوع ومحافظات مصر، أن الوحدات المتنقلة، تتميز بالتنقل من قرية لأخرى، وتصل للمواطن إلى منزله.

وأوضح أن الوحدات تدرب على 3 مهن حرفية، منها السباكة والخياطة والكهرباء، مضيفًا أنه يكمن استغلال هذه الوحدات للتوعية الصحية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على العديد من الملفات المهمة، منها المخلفات وتنمية الصعيد، وتدريب اللأمركزية في المحليات، بالإضافة إلى إطلاق الوحدات الفرعية بالمحافظات.
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