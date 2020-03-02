وزير التنمية المحلية: وحدات القوى العاملة المتنقلة توفر فرصا للشباب

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: إن الواحدات المتنقلة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة، توفر جزءًا كبيرا من فرص العمل للشباب.





وأضاف في تصريحات صحفية على هامش إطلاق 5 وحدات تدريب متنقلة لتجوب قرى ونجوع ومحافظات مصر، أن الوحدات المتنقلة، تتميز بالتنقل من قرية لأخرى، وتصل للمواطن إلى منزله.





وأوضح أن الوحدات تدرب على 3 مهن حرفية، منها السباكة والخياطة والكهرباء، مضيفًا أنه يكمن استغلال هذه الوحدات للتوعية الصحية.



