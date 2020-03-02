"استحملوا اليومين الجايين".. تحذير مهم من الأرصاد للمواطنين

قالت الدكتورة إيمان شاكر: مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية، على مدار اليوم والأيام المقبلة، منوهة بأننا نستمتع بطقس مستقر جدًا خلال الأسبوع الجاري.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الاثنين، أننا سنشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد، لتصبح أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من 4-5 درجات.



