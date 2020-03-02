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"استحملوا اليومين الجايين".. تحذير مهم من الأرصاد للمواطنين
الإثنين 02/مارس/2020 - 01:01 م
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رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر: مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية، على مدار اليوم والأيام المقبلة، منوهة بأننا نستمتع بطقس مستقر جدًا خلال الأسبوع الجاري.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الاثنين، أننا سنشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد، لتصبح أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من 4-5 درجات.
وأوضحت أن درجة الحرارة اليوم على القاهرة 21 درجة، وتصل غدًا لـ24 درجة، وبعد غد لـ27 درجة.
وحذرت المواطنين من التسرع وتخفيف الملابس، معقبة للمواطنين: "باقي 19 يوما على انتهاء فصل الشتاء، واستحملوا اليومين دول حتى لا تصابوا بنزلات البرد"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن نشهد تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية باستمرار.
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