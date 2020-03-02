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برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:13 م
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الكلاسيكو
الكلاسيكو
وكالات
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كشف جويليرمو أمور مدير العلاقات بنادي برشلونة عن أن ريال مدريد لا يستحق الفوز بهدفين في لقاء الكلاسيكو في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

 

قال جويليرمو: "لقد ضغطوا علينا وكانت فكرتهم الأساسية هي إيقافنا من اللعب بالطريقة المريحة لنا، وبتلك الطريقة نجحوا في صناعة الفرص".

 

وأضاف: " لا أعتقد أنهم استحقوا أن يحققوا الفوز، لقد سيطرنا على المباراة بشكل واضح وهم ضربونا بسرعة كبيرة وخاطفة رغم أننا سيطرنا على الشوط الأول وصنعنا فرص عديدة لكن عندما تهدر ضد ريال مدريد فلن تسير الأمور بالشكل الذي تريده بعد ذلك".

 

وتابع عن أداء ليونيل ميسي: "لقد كان عظيمًا خلال الشوط الأول وصنع الفرص واستمر في اللعب لكن عندما تخسر يبدو كل شيء سلبيًا، بالرغم من ذلك فالفريق لم يكن سيئًا وكنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكن في الثاني الأمور تغيرت وكل شيء أصبح جنونيًا".

 

 

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