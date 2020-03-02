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66 حالة وفاة ضحايا فيروس كورونا في إيران

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:58 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إيران إلى 66 حالة، حسبما أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي.

                                       

وقال علي رضا رئیسي، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، إن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1501 وعدد الوفيات 66 والمتعافين 291"، مشيرا إلى وقوع " 523 إصابة جديدة و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية".

 

وأضاف: "حققنا تطورا في مجال الاختبارات على كورونا"، مطالبا أبناء الشعب الإيراني بالبقاء في المنازل، مؤكدًا أن معظم الإصابات بفيروس كورونا يمكن علاجها في المنازل.

 

وقد أعلنت الصين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا.

 

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر 88 ألف شخص، توفي منهم ما يقرب 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصل، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأحد.

 

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ايران إصابات كورونا 66 حالة وفاة

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