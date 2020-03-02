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التضامن: قرار إيقاف دعم تكافل وكرامة لمن يتخطى 18 عاما مُعلن منذ 2015

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:55 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "تكافل وكرامة" يستهدف دعم الأسرة غير القادرة ولديها أبناء في التعليم وليس لهم مصدر دخل، فضلا عن تقديمه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على العمل.

وأشار "العقبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إلى أن قرار وزارة التضامن بوقف الدعم النقدي فور بلوغه 18 عاما ضمن برنامج تكافل وكرامة مُعلن منذ 2015، ومنفذ بالفعل، وليس جديدا حتى يثار بهذه الصورة الآن.

واضاف: أن فكر الوزارة سيتحول الفترة المقبلة من الدعم إلى التمكين، ومن الحمااية إلى الإنتاج، بحث تكون أبناء الأسر التي تحصل على الدعم قادرة على الإنتاج.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن تكافل وكرامة بوابة الفجر الفجر

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