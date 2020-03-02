دينا الشربيني تكشف عن بوستر "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

نشرت الفنانة دينا الشربيني، البوستر الرئيسي لفيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت الشربيني، على البوستر قائلة:"البض لا يذهب للمأذون مرتين فيلم كريم عبدالعزيز طوله ماجد الكدواني انتاج وائل عبدالله لؤى عبدالله أوسكار للتوزيع ودور العرض تأليف إيمن وتار إخراج أحمد الجندى وضيوف الشرف مفجأه حلوه جدا البعض لا يذهب للمأذون مرتين صيف 2020".



ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بالتوفيق أن شاءالله" وأضاف آخر"مبروك شكلك حلو في البوستر".



يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني، مسلسل"زاي الشمس"، الذي شاركته به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والغموض، وشارك في البطولة الفنانة سوسن بدر وريهام عبد الغفور.